У Львові та області вирує гроза зі зливою. Затоплено вулиці та ТРЦ

На фото та відео, які публікують місцеві жителі можна побачити, що у самому Львові в результаті зливи було затоплено вулиці та тротуари. В деяких місцях потоки води були настільки сильні, що люди не могли вийти з громадського транспорту.

На перехресті вулиць Чорновола та Хімічна через значне збільшення рівня води позривало каналізаційні люки.

Окрім цього в результаті негоди було затоплено один з місцевих ТРЦ - "King Cross". Там почав протікати дах.

Також у деяких мікрорайонах Львову повідомлялось про відключення електроенергії.

Нагадаємо, що синоптики попереджали, що незабаром до України прийде спека з Сахари, очікуються нові температурні рекорди.

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