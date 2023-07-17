Во Львове и области бурлит гроза с ливнем. Затоплены улицы и ТРЦ

На фото и видео, которые публикуют местные жители, можно увидеть, что в самом Львове в результате ливня были затоплены улицы и тротуары. В некоторых местах потоки воды были так сильны, что люди не могли выйти из общественного транспорта.

На перекрестке улиц Черновола и Химическая из-за значительного увеличения уровня воды срывались канализационные люки.

Кроме этого в результате непогоды был затоплен один из местных ТРЦ - King Cross. Там начала протекать крыша.

Также в некоторых микрорайонах Львова сообщалось об отключении электроэнергии.

Напомним, что синоптики предупреждали, что вскоре в Украину придет жара из Сахары, ожидаются новые температурные рекорды.

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