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Во Львове и области бурлит гроза с ливнем. Затоплены улицы и ТРЦ

Фото: во Львове и области бурлит гроза со ливнем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 17 июля, около 21:30 на Львов и область наступила непогода. В области бурлила гроза, был сильный дождь и местами град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На фото и видео, которые публикуют местные жители, можно увидеть, что в самом Львове в результате ливня были затоплены улицы и тротуары. В некоторых местах потоки воды были так сильны, что люди не могли выйти из общественного транспорта.

На перекрестке улиц Черновола и Химическая из-за значительного увеличения уровня воды срывались канализационные люки.

Кроме этого в результате непогоды был затоплен один из местных ТРЦ - King Cross. Там начала протекать крыша.

Также в некоторых микрорайонах Львова сообщалось об отключении электроэнергии.

Напомним, что синоптики предупреждали, что вскоре в Украину придет жара из Сахары, ожидаются новые температурные рекорды.

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