У кількох містах України оголосили День жалоби за жертвами російської атаки по Сумах

У Львові та Конотопі оголошено День жалоби за жертвами російської атаки на Суми. Внаслідок якої загинуло 31 мирна людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Львова Андрія Садового та мера Конотопа Артема Сименіхіна.
Сьогодні та завтра у Львові на знак пам'яті про загиблих під час ворожого обстрілу в Сумах будуть приспущені державні прапори на Ратуші та адміністративних будівлях міста.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що громада міста висловлює глибокі співчуття жителям Сум і солідарність з їхньою трагедією.
"Сьогодні в Сумах росія вбила 31 безневинну людину, серед них - двоє дітей.", -зазначив мер Львова.
У Конотопі також оголошено Дні Жалоби у понеділок та вівторок.
"Сьогодні, в понеділок і вівторок оголошую Днями Жалоби по жертвам московитської агресії в Сумах" - мер Конотопа Артем Сименіхін.
Також, завтра, 14 квітня на Київщині буде оголошено День жалоби та приспущено державні прапори.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Київщина разом з Сумами. Це наш спільний біль та горе", - написав голова Київської ОВА Микола Калашник.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 квітня, Росія здійснила чергову ракетну атаку на місто Суми. Удар припав на центр міста, де в цей час багато людей йшли до церкви на Вербну неділю.
Одна з ракет влучила в тролейбус, що призвело до численних жертв серед мирних жителів.
За останніми даними, загинуло щонайменше 31 особа, серед яких двоє дітей. Ще 83 людини отримали поранення, з них десятеро дітей. На місці події продовжують працювати рятувальники та медики.
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