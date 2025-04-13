В нескольких городах Украины объявили День траура по жертвам российской атаки по Сумам

Сегодня и завтра во Львове в знак памяти о погибших во время вражеского обстрела в Сумах будут приспущены государственные флаги на Ратуше и административных зданиях города.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что община города выражает глубокие соболезнования жителям Сум и солидарность с их трагедией.

"Сегодня в Сумах россия убила 31 невинного человека, среди них - двое детей", -отметил мэр Львова.

В Конотопе также объявлены Дни траура в понедельник и вторник.

"Сегодня, в понедельник и вторник объявляю Днями траура по жертвам московитской агрессии в Сумах" - мэр Конотопа Артем Сименихин.