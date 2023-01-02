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У Львові сталася пожежа у багатоповерхівці: 60 людей врятовані, є постраждалі

Фото: у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 2 січня, у Львові вогнеборці врятували на пожежі 60 людей, з них 10 дітей та евакуювали 20 людей. Троє людей врятовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Подія сталася 2 січня о 00:16 на вул. Тролейбусна, 14. Виникла пожежа на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в одній з квартир.

"Із задимленого будинку надзвичайники врятували 60 осіб, з них 10 дітей (з яких 3 немовлят), також 20 осіб евакуйовано за межі будівлі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пожежі травмовано 3 особи (двоє отримали отруєння продуктами горіння).Їх госпіталізували у лікарню.

"О 01:14 ліквідовано. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 25 кв.м, пошкоджено стіни та стелю загального коридору на площі 40 кв.м, двері сусідньої квартири", - розповіли рятувальники.

До ліквідації займання залучалось 32 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки. Обставини та причина виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 грудня, у Києві сталася пожежа на авторинку. Не виключено, що спалахнув склад шин.

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ПожежаЛьвів