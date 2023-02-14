UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові рятувальники зібрали майже 3 кг ртуті у багатоквартирному будинку

Фото: рятувальники у Львові зібрали майже 3 кг ртуті у будинку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Львівські рятувальники зібрали у багатоквартирному будинку майже 3 кілограми ртуті. Її розлили у під'їзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Львівській області.

Інцидент трапився 13 лютого о 16:40 на вулиці Старицького у Львові. На останньому поверсі чотириповерховий житлового будинку власник квартири під час прибирання сходової евакуаційної клітки виявив розлиту ртуть.

Чоловік викликав рятувальників, на місце події прибули відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту.

Рятувальники механічним способом зібрали 2800 грамів ртуті. Небезпечну речовину передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання та подальшу утилізацію.

Фото: рятувальники у Львові зібрали майже 3 кг ртуті у будинку (facebook.com/LVIVDSNS)

Нагадаємо, у Харківській області на вибуховому пристрої підірвався електрик, чоловіка госпіталізували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівДСНС