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У Львові в результаті російського ракетного удару є загиблі

Фото: у Львові внаслідок російського ракетного удару є загиблі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Львові на місці трагедії після нічного ворожого ракетного обстрілу 6 липня виявили теги загиблих на завалах багатоквартирного будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Львова Андрій Садового.

Наразі відомо про три жертви. За словами Садового, тіла загиблих витягли з-під завалів житлового будинку.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У Львові є загиблі через російський ракетний обстріл 6 липня (фото: t.me/andriysadovyi)

Раніше мер проінформував про 8 поранених громадян у результаті ворожої ракетної атаки.

Також пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин, розповів Садовий. Він добав, що на місці працює оперативний штаб.

"Людей готують до відселення", - поінформував мер.

Перед цим голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що російські окупанти під час цієї повітряної атаки прицільно били житловими будинками.

Так, розповів чиновник, російська ракета влучила у багатоквартирний будинок. Після цього сталося займання, яке оперативно загасили. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС, рятувальники розбирають завали.

Ракетний удар по Львову 6 липня

В Україні цієї ночі було оголошено масштабну повітряну тривогу через російську повітряну атаку із застосуванням ударних БПЛА і ракет.

У низці областей повідомляли про звуки вибухів. Працювала протиповітряна оборона. Також стало відомо, що у Львові пролунала серія вибухів.

Що відомо про наслідки ракетного удару по Львову в ніч проти 6 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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