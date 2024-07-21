У Львові прощаються з Іриною Фаріон (фото, відео)

За даними кореспондента РБК-Україна, на прощання з Фаріон прийшло дуже багато людей. Для безпеки на місці чергує поліція.

Прощання з мовознавицею та колишньою нардепкою проходить в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися з Фаріон можна буде до 22:00.

А поховання загиблої від замаху діячки розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.