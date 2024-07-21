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У Львові прощаються з Іриною Фаріон (фото, відео)

Фото: українська мовознавиця Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Ярослава Борзова

Сьогодні, 21 липня, у Львові пройшла церемонія прощання з українською мовознавицею Іриною Фаріон. Жінка загинула в п'ятницю після замаху на її життя.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними кореспондента РБК-Україна, на прощання з Фаріон прийшло дуже багато людей. Для безпеки на місці чергує поліція.

Прощання з мовознавицею та колишньою нардепкою проходить в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Попрощатися з Фаріон можна буде до 22:00.

А поховання загиблої від замаху діячки розпочнеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Замах на Фаріон

Нагадаємо, що на українську мовознавицю цієї п'ятниці було вчинено замах. Невідомий чоловік вистрілив у Фаріон, і куля потрапила в голову.

Жінку відразу доправили до лікарні де медики зробили операцію та помістили Фаріон під апарат ШВЛ, однак за кілька годин стало відомо, що Фаріон померла.

Детальніше про замах та хід розслідування можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що вчора в Telegram-каналах поширювали фото нібито чоловіка причетного до вбивства Фаріон, однак SPRAVDI не підтвердило дану інформацію.

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Ірина ФаріонЛьвів