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Во Львове прощаются с Ириной Фарион (фото, видео)

Фото: украинский языковед Ирина Фарион (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Ярослава Борзова

Сегодня, 21 июля, во Львове прошла церемония прощания с украинским языковедом Ириной Фарион. Женщина погибла в пятницу после покушения на ее жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента РБК-Украина, на прощание с Фарион пришло очень много людей. Для безопасности на месте дежурит полиция.

Прощание с языковедом и бывшим нардепом проходит в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Проститься с Фарион можно будет до 22:00.

А похороны погибшей от покушения деятельницы начнется в понедельник, 22 июля, в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.

Покушение на Фарион

Напомним, что на украинского языковеда в эту пятницу было совершено покушение. Неизвестный мужчина выстрелил в Фарион, и пуля попала в голову.

Женщину сразу доставили в больницу, где медики сделали операцию и поместили Фарион под аппарат ИВЛ, однако через несколько часов стало известно, что Фарион умерла.

Детальнее о покушении и ходе расследования можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что вчера в Telegram-каналах распространяли фото якобы мужчины, причастного к убийству Фарион, однако SPRAVDI не подтвердило данную информацию.

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Ирина ФарионЛьвов