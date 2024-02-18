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У Львові на промисловому об’єкті стався вибух і пожежа

Фото: у Львові стався вибух на промисловому об’єкті (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Львів 18 лютого стався на промисловому об’єкті. Там також спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

За його словами, вибух пролунав о 4:00, після цього почалася пожежа. 

"Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють", - зазначив Козицький.

Голова Львівської ОВА не уточнив, де саме стався вибух та які наслідки.

 

Фото: у Львові стався вибух на промисловому об’єкті (t.me/kozytskyy_maksym_official)

 

Нагадаємо, нещодавно у Кіровоградській області сталася пожежа заводі "Королівський смак". Загорілося складське приміщення та цех розливу готової продукції. Під час ліквідації пожежі загинув рятувальник.

Також повідомлялося, що в Житомирській області під час пожежі, що сталася в приватному житловому будинку, загинули дві малолітні сестри.

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ЛьвівПожежаВибух