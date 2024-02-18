Во Львове на промышленном объекте произошел взрыв и пожар

По его словам, взрыв прогремел в 4:00, после этого начался пожар.

"Вызвали пожарных. Пожар потушили. Жертв или пострадавших нет. Также на месте происшествия работали работники СБУ и Нацполиции. Причины взрыва и возгорания устанавливают", - отметил Козицкий.

Глава Львовской ОВА не уточнил, где именно произошел взрыв и какие последствия.

Фото: во Львове произошел взрыв на промышленном объекте (t.me/kozytskyy_maksym_official)