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Во Львове прозвучало оповещение об утечке опасного вещества: что случилось

Среда 09 октября 2024 17:38
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Во Львове прозвучало оповещение об утечке опасного вещества: что случилось Фото: Тревога во Львове (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Во Львове днем 9 октября раздалась тревога. Местные власти уверяют, что волноваться не о чем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого .

Руководитель области отмечает, что тревога звучала примерно в 16:45. Однако сигнал не свидетельствовал об опасности. По его словам, во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора в городе.

Он уверяет, что никакой утечки не было и в самом Львове, и в области все спокойно.

Также Максим Козицкий отметил, что в случае опасности он будет оперативно сообщать об этом в своих соцсетях.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в конце сентября 2024 года в Луцке на стационарном посту наблюдений, расположенном на перекрестке улиц Ровенской и Конякина, было зафиксировано превышение предельно допустимых разовых концентраций вредных для здоровья веществ. Волынский облцентр по гидрометеорологии сообщил, что превышение произошло по фенолу в 1,1 раза и формальдегиду в 1,1 раза.

Напомним, за последние несколько недель качество воздуха над Украиной не соответствовало нормам. Эколог Татьяна Лампика предостерегла население о рисках, связанных с загрязнением воздуха, особенно для людей с хроническими заболеваниями и детей. Она объяснила, что плохое качество воздуха может оказать негативное влияние на иммунную систему, а для детей, чьи организмы еще формируются, риск еще выше.

Лампика рекомендует семьям с детьми избегать пребывания на открытом воздухе в периоды загрязнения и, по возможности, уехать за город. Она также подчеркнула, что влияние загрязненного воздуха может быть как мгновенным, так и постепенным, призвав людей заботиться о своем здоровье и переждать опасные условия.

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