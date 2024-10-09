Во Львове прозвучало оповещение об утечке опасного вещества: что случилось

Во Львове днем 9 октября раздалась тревога. Местные власти уверяют, что волноваться не о чем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Максима Козицкого .

Руководитель области отмечает, что тревога звучала примерно в 16:45. Однако сигнал не свидетельствовал об опасности. По его словам, во время ремонтных работ на Львовской ратуше рабочие случайно нажали кнопку, извещающую об утечке хлора в городе.

Он уверяет, что никакой утечки не было и в самом Львове, и в области все спокойно.

Также Максим Козицкий отметил, что в случае опасности он будет оперативно сообщать об этом в своих соцсетях.