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У Львові прогримів вибух: є жертва, ще одна людина постраждала

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Субота 01 квітня 2023 00:01
У Львові прогримів вибух: є жертва, ще одна людина постраждала Фото: У Львові прогримів вибух (РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Львові ввечері 31 березня прогримів потужний вибух. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще одна - постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

"Вибухнула граната на вулиці Замарстинівській, 150", - розповів політик. Наразі місці події працюють всі відповідні служби.

У мережі пишуть про те, що жителі частини Шевченківського району скаржаться на відключення світла.

Нагадаємо, 31 березня у Херсонській області сапери знищили авіабомбу ФАБ-500, яка лежала на подвір'ї житлового будинку.

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