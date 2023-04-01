ua ru
Сб, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове прогремел взрыв: есть жертва, еще один человек пострадал

Новина українською →
Суббота 01 апреля 2023 00:01
Во Львове прогремел взрыв: есть жертва, еще один человек пострадал Фото: Во Львове прогремел взрыв (РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Во Львове вечером 31 марта прогремел мощный взрыв. В результате инцидента один человек погиб, еще один - пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

"Взорвалась граната на улице Замарстыновской, 150", - рассказал политик. Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы.

В сети пишут о том, что жители части Шевченковского района жалуются на отключение света.

Напомним, 31 марта в Херсонской области саперы уничтожили авиабомбу ФАБ-500, что лежала во дворе жилого дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Взрыв
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций