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Во Львове попрощались с погибшей в "Охматдете" Светланой Лукьянчик: подробности

Среда 10 июля 2024 16:45
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Во Львове попрощались с погибшей в "Охматдете" Светланой Лукьянчик: подробности Светлана Лукьянчик жила работой (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 10 июля, во Львове попрощались с 30-летней врачом-нефрологом Светланой Лукьянчик, погибшей в результате вражеского обстрела Национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины "Охматдет" в Киеве.

РБК-Украина рассказывает, что известно о прощании с ней.

Прощание со Светланой Лукьянчик

О прощании с убитой российской ракетой врачом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал фотографию с места событий.

Во Львове попрощались с погибшей в &quot;Охматдете&quot; Светланой Лукьянчик: подробности

Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий также обнародовал фотографии с прощания.

Во Львове попрощались с погибшей в &quot;Охматдете&quot; Светланой Лукьянчик: подробности

Прощание с врачом (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

"Светлане было всего 30 лет. В таком молодом возрасте она успела очень много сделать для облегчения страданий маленьких пациентов, в частности с почечной недостаточностью. Об этом свидетельствуют воспоминания родителей детей, которых она вела, друзей, знакомых, коллег", - рассказал он.

Во Львове попрощались с погибшей в &quot;Охматдете&quot; Светланой Лукьянчик: подробности

Светлане было всего 30 лет (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

По словам близких, она жила работой. Лечила детей с рождения и до 18 лет.

Во Львове попрощались с погибшей в &quot;Охматдете&quot; Светланой Лукьянчик: подробности

Попрощаться с Лукьянчик пришли родные, друзья и знакомые (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

"Светлана работала в единственном в Украине отделении, где дети с хронической болезнью почек всех видов и степеней тяжести могли лечиться стационарно. Перед ударом врач еще успела перевести в укрытие маленьких пациентов, которые находились на диализе... Отделение полностью разрушено", - добавил руководитель Львовской ОГА.

Во Львове попрощались с погибшей в &quot;Охматдете&quot; Светланой Лукьянчик: подробности

Пост Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Напомним, утром понедельника, 8 июля 2024 года, российские оккупанты совершили очередной жестокий акт террора против Украины, нанеся масштабный ракетный удар по мирным городам.

Атака началась с обстрела Кривого Рога и Кропивницкого района.

Позже взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала противовоздушная оборона.

В целом враг выпустил 38 ракет разных типов.

Одна из них попала в крупнейшую детскую больницу в Украине "Охматдет", в результате чего пострадали почти все корпуса столичного многопрофильного диагностично-лечебного учреждения.

Тогда же обломки попали и в здание на улице Раисы Окипной в Днепровском районе столицы, где находятся клиника сети ADONIS и медицинский центр матери и ребенка ISIDA. В то время там могли находиться около 30 человек.

Кроме того, российские ракеты повлекли за собой разрушение гражданских объектов и жилых домов.

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