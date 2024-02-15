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У Львові після атаки РФ є постраждалі

Львів, Четвер 15 лютого 2024 08:31
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У Львові після атаки РФ є постраждалі Фото: у Львові після атаки РФ 15 лютого є постраждалі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час ракетної атаки на Львів постраждали троє людей. Є "прильот" в обʼєкт інфраструктури, триває пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Під час вранішньої атаки по Львову постраждали дві людини. Це чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій. У них різані рани. Допомогу їм надали на місці", - розповів він.

За даними ОВА, ще одного чоловіка з гематомою надбрівної ділянки госпіталізували.

"Це також мешканець одного з будинків, які постраждали від вибухової хвилі", - констатував Козицький.

Наслідки атаки

Як додали в ОВА, є влучання в обʼєкт інфраструктури у Львові, триває пожежа.

"У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч. Зараз на місці працюють всі служби. Інформація доповнюється", - констатував голова адміністрації.

Обстріл Львова

Російські війська 15 лютого влаштували масовану атаку по Україні, використавши як дрони-камікадзе, так і ракети. У кількох містах, у тому числі у Львові лунали вибухи.

Повідомлялося про роботу ППО. Пізніше стало відомо, що у Львові зафіксовано приліт ракети у межах міста. На регіон окупанти направили понад 10 ракет.

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