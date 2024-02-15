Во Львове после атаки РФ есть пострадавшие

Во время ракетной атаки во Львов пострадали три человека. Есть "прилет" в объект инфраструктуры, продолжается пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время утренней атаки по Львову пострадали два человека. Это мужчина и женщина, которые живут в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте", - рассказал он.

По данным ОВА, еще одного мужчину с гематомой надбровного участка госпитализировали.

"Это также житель одного из пострадавших от взрывной волны домов", - констатировал Козицкий.

Последствия атаки

Как добавили в ОВА, есть попадание в объект инфраструктуры во Львове, продолжается пожар.

"В 16 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины, которые были припаркованы рядом. Сейчас на месте работают все службы. Информация дополняется", - констатировал глава администрации.

Обстрел Львова

Российские войска 15 февраля устроили массированную атаку по Украине, использовав как дроны-камикадзе, так и ракеты. В нескольких городах, в том числе во Львове гремели взрывы.

Сообщалось о работе ПВО. Позже стало известно, что во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. На регион оккупанты направили больше 10 ракет.