У Львові обшуки. Працівники популярної мережі ресторанів отримували зарплату у конвертах
У Львові правоохоронці підозрюють популярну мережу ресторанів в ухилянні від сплати податків. Її співробітники могли отримувати зарплату у конвертах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.
"Співробітники Бюро економічної безпеки встановили, що близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна - офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов'язкових платежів, а інша - неофіційна", - йдеться у повідомленні ВЕБ.
Фото: обшуки у головному офісі холдингу (esbu.gov.ua)
Правоохоронці уточнюють, що співробітники оформлювали дублікат до картки для виплат, на яку "один-два рази на місяць зараховували другу частину зарплати".
У БЕБ вважають, що так компанія ухилялася від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, який має сплачувати підприємство, та ПДФО.
"Попередньо збитки завдані державному бюджету становлять понад 50 млн грн", - зазначають правоохоронці.
За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження.
Як заявляють у БЕБ, під час обшуків у головному офісі холдингу було виявлено службову документацію, яка свідчить про нелегальні операції, та готівку.
Співвласник холдингу "!FEST" Юрко Назарук на своїй сторінці у Facebook розповів, що співробітники БЕБ приходили з обшуками до його компанії.
Що відомо про "! FEST"
Варто зауважити, що до холдингу "!FEST" входять багато популярних у Львові та по всій Україні закладів, у тому числі:
- "Криївка";
- "Львівська майстерня шоколаду";
- "П'яна вишня";
- "Гасова лямпа";
- "Львівська копальня кави";
- "Львівські пляцки".
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