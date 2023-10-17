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У Львові обшуки. Працівники популярної мережі ресторанів отримували зарплату у конвертах

Львів, Вівторок 17 жовтня 2023 22:34
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У Львові обшуки. Працівники популярної мережі ресторанів отримували зарплату у конвертах Фото: у Львові пройшли обшуки у холдингу, до якого входять популярні ресторани (esbu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Львові правоохоронці підозрюють популярну мережу ресторанів в ухилянні від сплати податків. Її співробітники могли отримувати зарплату у конвертах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

"Співробітники Бюро економічної безпеки встановили, що близько 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна - офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов'язкових платежів, а інша - неофіційна", - йдеться у повідомленні ВЕБ.

Фото: обшуки у головному офісі холдингу (esbu.gov.ua)

Правоохоронці уточнюють, що співробітники оформлювали дублікат до картки для виплат, на яку "один-два рази на місяць зараховували другу частину зарплати".

У БЕБ вважають, що так компанія ухилялася від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, який має сплачувати підприємство, та ПДФО.

"Попередньо збитки завдані державному бюджету становлять понад 50 млн грн", - зазначають правоохоронці.

За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження.

Як заявляють у БЕБ, під час обшуків у головному офісі холдингу було виявлено службову документацію, яка свідчить про нелегальні операції, та готівку.

Співвласник холдингу "!FEST" Юрко Назарук на своїй сторінці у Facebook розповів, що співробітники БЕБ приходили з обшуками до його компанії.

Що відомо про "! FEST"

Варто зауважити, що до холдингу "!FEST" входять багато популярних у Львові та по всій Україні закладів, у тому числі:

  • "Криївка";
  • "Львівська майстерня шоколаду";
  • "П'яна вишня";
  • "Гасова лямпа";
  • "Львівська копальня кави";
  • "Львівські пляцки".

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