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Во Львове обыски. Работники популярной сети ресторанов получали зарплату в конвертах

Львов, Вторник 17 октября 2023 22:34
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Во Львове обыски. Работники популярной сети ресторанов получали зарплату в конвертах Фото: во Львове прошли обыски в холдинге, в который входят популярные рестораны (esbu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Во Львове правоохранители подозревают популярную сеть ресторанов в уклонении от уплаты налогов. Ее сотрудники могли получать зарплату в конвертах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.

"Сотрудники Бюро экономической безопасности установили, что около 2000 сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна - официальная, минимальная с уплатой всех обязательных платежей, а другая - неофициальная", - сказано в сообщении БЭБ.

Фото: обыски в главном офисе холдинга (esbu.gov.ua)

Правоохранители уточняют, что сотрудники оформляли дубликат к карте для выплат, на который "один-два раза в месяц зачисляли вторую часть зарплаты".

В БЭБ считают, что так компания уклонялась от уплаты военного сбора, Единого социального взноса, который должно платить предприятие и НДФЛ.

"Предварительно ущерб нанесенный государственному бюджету составляет более 50 млн грн", - отмечают правоохранители.

По данному факту уже открыли уголовное производство.

Как заявляют в БЭБ, во время обысков в главном офисе холдинга была обнаружена служебная документация, которая свидетельствует о нелегальных операциях, и наличные.

Совладелец холдинга "!FEST" Юрко Назарук на своей странице в Facebook рассказал, что сотрудники БЭБ приходили с обысками в его компанию.

Что известно о "!FEST"

Стоит заметить, что в холдинг "!FEST" входят много популярных во Львове и по всей Украине заведений, в том числе:

  • "Криївка";
  • "Львівська майстерня шоколаду";
  • "П’яна вишня";
  • "Гасова лямпа";
  • "Львівська копальня кави";
  • "Львівські пляцки".

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