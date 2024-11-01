У Львові обласна лікарня братиме гроші за виклик "швидкої": що відомо
Сьогодні, 1 листопада 2024 року, багатопрофільна Львівська обласна клінічна лікарня розпочинає надавати нову послугу для пацієнтів - медичні транспортування бригадою швидкої допомоги. Але наразі невідомо чи буде вона платною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську Обласну Клінічну Лікарню.
Спочатку лікарня зазначила, що послуга буде платною. Безкоштовно нею користуватися могли б люди з інвалідністю I групи, учасники бойових дій, діючі військові, ВПО та особи, які постраждали внаслідок російської військової агресії.
У коментарях до допису люди писали, що з його змісту не зрозуміло, чи для всіх львів'ян, хто не входить до пільгових категорій, виклик швидкої тепер був би платним незалежно від стану.
Фото: скриншот сторінки у Facebook Львівської обллікарні (t.me lvivych.news)
Однак пізніше лікарня оновила пост. З нього зникла інформація про те, чи є послуга платною або безкоштовною.
Фото: скриншот сторінки у Facebook Львівської обллікарні (РБК-Україна)
Зазначається, що сервіс було запроваджено у відповідь на потребу в доступному та професійному медичному транспортуванні до лікарні.
Повідомляється, що транспортування здійснюватиме відділення екстреної медичної допомоги лікарні, що працює цілодобово, включаючи вихідні та святкові дні.
У лікарні додали, що команда складається з висококваліфікованих медичних працівників, які готові надати невідкладну допомогу в дорозі, забезпечити симптоматичне лікування і, за потреби, госпіталізацію до багатопрофільного відділення ЛОКЛ.
Контактною особою для запису на послугу є Іван Маланчин, старший фельдшер відділення екстреної медичної допомоги.
Лікарня також зазначила, що послуга медичних транспортувань доступна як альтернативний варіант для пацієнтів і родичів, які можуть обирати між транспортуванням через загальнодержавну службу "103" та швидкою приватних медичних закладів.
Наразі із допису лікарні незрозуміло чи буде послуга платною, чи ні. Пояснень надано поки не було.
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