У Львові обласна лікарня братиме гроші за виклик "швидкої": що відомо

Сьогодні, 1 листопада 2024 року, багатопрофільна Львівська обласна клінічна лікарня розпочинає надавати нову послугу для пацієнтів - медичні транспортування бригадою швидкої допомоги. Але наразі невідомо чи буде вона платною.

Спочатку лікарня зазначила, що послуга буде платною. Безкоштовно нею користуватися могли б люди з інвалідністю I групи, учасники бойових дій, діючі військові, ВПО та особи, які постраждали внаслідок російської військової агресії.

У коментарях до допису люди писали, що з його змісту не зрозуміло, чи для всіх львів'ян, хто не входить до пільгових категорій, виклик швидкої тепер був би платним незалежно від стану.

Фото: скриншот сторінки у Facebook Львівської обллікарні (t.me lvivych.news)

Однак пізніше лікарня оновила пост. З нього зникла інформація про те, чи є послуга платною або безкоштовною.

Фото: скриншот сторінки у Facebook Львівської обллікарні (РБК-Україна)

Зазначається, що сервіс було запроваджено у відповідь на потребу в доступному та професійному медичному транспортуванні до лікарні.

Повідомляється, що транспортування здійснюватиме відділення екстреної медичної допомоги лікарні, що працює цілодобово, включаючи вихідні та святкові дні.

У лікарні додали, що команда складається з висококваліфікованих медичних працівників, які готові надати невідкладну допомогу в дорозі, забезпечити симптоматичне лікування і, за потреби, госпіталізацію до багатопрофільного відділення ЛОКЛ.

Контактною особою для запису на послугу є Іван Маланчин, старший фельдшер відділення екстреної медичної допомоги.

Лікарня також зазначила, що послуга медичних транспортувань доступна як альтернативний варіант для пацієнтів і родичів, які можуть обирати між транспортуванням через загальнодержавну службу "103" та швидкою приватних медичних закладів.

Наразі із допису лікарні незрозуміло чи буде послуга платною, чи ні. Пояснень надано поки не було.