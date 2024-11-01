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Во Львове областная больница будет брать деньги за вызов "скорой": что известно

Пятница 01 ноября 2024 18:17
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Во Львове областная больница будет брать деньги за вызов "скорой": что известно Фото: кареты "скорой" (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Сегодня, 1 ноября 2024 года, многопрофильная Львовская областная клиническая больница начинает предоставлять новую услугу для пациентов - медицинскую транспортировку бригадой скорой помощи. Но пока неизвестно, будет ли она платной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую Областную Клиническую Больницу.

Сначала больница отметила, что услуга будет платной. Бесплатно ею пользоваться могли бы люди с инвалидностью I группы, участники боевых действий, действующие военные, ВПЛ и лица, пострадавшие в результате российской военной агрессии.

В комментариях к сообщению люди писали, что по его содержанию непонятно, для всех львовян, кто не входит в льготные категории, вызов скорой теперь был бы платным независимо от состояния.

Во Львове областная больница будет брать деньги за вызов &quot;скорой&quot;: что известно

Фото: скриншот страницы в Facebook Львовской облбольнице (t.me lvivych.news)

Однако позже больница обновила пост. С него исчезла информация о том, является ли услуга платной или бесплатной.

Во Львове областная больница будет брать деньги за вызов &quot;скорой&quot;: что известно

Фото: скриншот страницы в Facebook Львовской облбольнице (РБК-Украина)

Отмечается, что сервис был введен в ответ на необходимость доступной и профессиональной медицинской транспортировки в больницу.

Сообщается, что транспортировка будет осуществлять отделение экстренной медицинской помощи больницы, которая работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

В больнице добавили, что команда состоит из высококвалифицированных медицинских работников, которые готовы оказать неотложную помощь в пути, обеспечить симптоматическое лечение и при необходимости госпитализацию в многопрофильное отделение ЛОКЛ.

Контактным лицом для записи на услугу является Иван Маланчин, старший фельдшер отделения экстренной медицинской помощи.

Больница также отметила, что услуга медицинских транспортировок доступна как альтернативный вариант для пациентов и родственников, которые могут выбирать между транспортировкой через общегосударственную службу "103" и частных медицинских учреждений.

Сейчас из сообщения больницы непонятно будет ли услуга платной или нет. Объяснений дано пока не было.

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