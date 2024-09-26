У Львові об'єднали два університета: що відомо

В уряді вирішили об'єднати два львівські університети в рамках реорганізації одного із них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тараса Мельничука.
Він зазначив, що сьогодні було погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Львівського національного університету природокористування. Відомо, що це відбудеться шляхом приєднання вищу до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.3. Ґжицького.
Реорганізація навчального закладу є формою припинення діяльності навчального закладу як юридичної особи. Під час цього процесу його самостійна діяльність припиняється, однак всі його права та обов'язки у порядку правонаступництва переходять до новоствореної юридичної особи.
Зазвичай реорганізація відбувається шляхами:
Це один із найдавніших вишів України вищих навчальних закладів аграрної освіти. Він знаходиться у місті Дубляни. Був заснований ще 9 січня 1856 року. Його історія розпочалася із відкриття рільничої школи під патронатом Галицького господарського товариства. 1 січня 2024 року він був суттєво пошкоджений внаслідок російського обстрілу.
Заклад є одним із найстаріших вишів України та Європи, який надає професійну вищу освіту ветеринарного профілю. Його історія розпочалася у 1512 році. Університет розташований у центрі Львова, на вулиці Пекарській. Наразі у ньому функціонують п'ять факультетів:
Процеси об'єднання вишів в Україні тривають вже деякий час. Це стало необхідним через загальне зменшення кількості студентів.
Минулого року Кабінет міністрів України підтримав необхідність реорганізації Національного авіаційного університету, що розташований у Києві.
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