Во Львове объединили два университета: что известно

В правительстве решили объединить два львовских университета в рамках реорганизации одного из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Он отметил, что сегодня было согласовано предложение Министерства образования и науки о реорганизации Львовского национального университета природопользования. Известно, что это произойдет путем присоединения к Львовскому национальному университету ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.3. Гжицкого.
Реорганизация учебного заведения есть форма прекращения деятельности учебного заведения как юридического лица. Во время этого процесса его самостоятельная деятельность прекращается, однако все его права и обязанности в порядке правопреемства переходят к вновь юридическому лицу.
Обычно реорганизация происходит путем:
Это один из самых древних вузов Украины высших учебных заведений аграрного образования. Он расположен в городе Дубляны. Был основан еще 9 января 1856 года. Его история началась с открытия полеводческой школы под патронатом Галицкого хозяйственного общества. 1 января 2024 года он был существенно поврежден в результате российских обстрелов.
Заведение является одним из старейших вузов Украины и Европы, предоставляющим профессиональное высшее образование ветеринарного профиля. Его история началась в 1512 году. Университет находится в центре Львова, на улице Пекарской. Сейчас в нем функционируют пять факультетов:
Процессы объединения вузов в Украине продолжаются уже некоторое время. Это стало необходимым из-за общего уменьшения количества студентов.
В прошлом году Кабинет министров Украины поддержал необходимость реорганизации Национального авиационного университета, расположенного в Киеве.
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