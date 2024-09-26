Во Львове объединили два университета: что известно

Он отметил, что сегодня было согласовано предложение Министерства образования и науки о реорганизации Львовского национального университета природопользования. Известно, что это произойдет путем присоединения к Львовскому национальному университету ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.3. Гжицкого.

Что такое реорганизация

Реорганизация учебного заведения есть форма прекращения деятельности учебного заведения как юридического лица. Во время этого процесса его самостоятельная деятельность прекращается, однако все его права и обязанности в порядке правопреемства переходят к вновь юридическому лицу.

Обычно реорганизация происходит путем:

слияние;

присоединение;

разделения;

выделение;

превращение.

Львовский национальный университет природопользования

Это один из самых древних вузов Украины высших учебных заведений аграрного образования. Он расположен в городе Дубляны. Был основан еще 9 января 1856 года. Его история началась с открытия полеводческой школы под патронатом Галицкого хозяйственного общества. 1 января 2024 года он был существенно поврежден в результате российских обстрелов.

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.3 Гжицкого

Заведение является одним из старейших вузов Украины и Европы, предоставляющим профессиональное высшее образование ветеринарного профиля. Его история началась в 1512 году. Университет находится в центре Львова, на улице Пекарской. Сейчас в нем функционируют пять факультетов: