У Львові новий скандал через відео затримання чоловіка. У ТЦК вже відреагували

Про що скандальне відео

Напередодні соціальними мережами став ширитися ролик, знятий у Львові о пізню годину. На кадрах показано конфліктну ситуацію, учасниками якої стали чоловік і жінка з одного боку та четверо осіб у військовій формі. Сварка супроводжувалася штовханиною та лайкою з нецензурною лексикою.

У результаті чоловіка змусили сісти в авто, після чого транспорт виїхав. Жінка знімала те, що відбувається, на мобільник, і продовжувала сперечатися і лаятися з військовими. Закінчилося тим, що у громадянки вибили з рук телефон, після чого відштовхнули девайс ногою.

Ось цей ролик (попереджаємо – є нецензурна лексика!)

У коментарях до відео користувачі мережі обговорювали скандал та висловлювали припущення, що пару могли зупинити на вулиці через порушення комендантської години. Також користувачі інтернету зауважували, що з 20 листопада у Львові та області влада зобов'язала працівників ТЦК перевіряти документи у всіх військовозобов'язаних.

Що кажуть у "військкомі"

У Службі зв'язків із громадськістю Львівського обласного ТЦК відреагували на поширення в мережі інформації про виникнення конфліктної ситуації між цивільними та людьми у військовій формі. У Центрі пообіцяли провести перевірку.

"Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту", - йдеться у заяві.

Також зауважується, що Командування Львівського ОТЦК та СП встановлює деталі та обставини цього випадку.