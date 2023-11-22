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У Львові новий скандал через відео затримання чоловіка. У ТЦК вже відреагували

Львів, Середа 22 листопада 2023 10:36
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У Львові новий скандал через відео затримання чоловіка. У ТЦК вже відреагували Фото: у Львівському ТЦК перевіряють ситуацію з конфліктом із чоловіком та жінкою на вулиці (sud.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Львові зняли на відео конфліктну ситуацію між парою та людьми у військовій формі, що завершилося "запакуванням" чоловіка в автомобіль та лайкою з жінкою. Ролик розповсюдили в інтернеті, і на нього відреагували у Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського ТЦК та СП.

Про що скандальне відео

Напередодні соціальними мережами став ширитися ролик, знятий у Львові о пізню годину. На кадрах показано конфліктну ситуацію, учасниками якої стали чоловік і жінка з одного боку та четверо осіб у військовій формі. Сварка супроводжувалася штовханиною та лайкою з нецензурною лексикою.

У результаті чоловіка змусили сісти в авто, після чого транспорт виїхав. Жінка знімала те, що відбувається, на мобільник, і продовжувала сперечатися і лаятися з військовими. Закінчилося тим, що у громадянки вибили з рук телефон, після чого відштовхнули девайс ногою.

Ось цей ролик (попереджаємо – є нецензурна лексика!)

У коментарях до відео користувачі мережі обговорювали скандал та висловлювали припущення, що пару могли зупинити на вулиці через порушення комендантської години. Також користувачі інтернету зауважували, що з 20 листопада у Львові та області влада зобов'язала працівників ТЦК перевіряти документи у всіх військовозобов'язаних.

Що кажуть у "військкомі"

У Службі зв'язків із громадськістю Львівського обласного ТЦК відреагували на поширення в мережі інформації про виникнення конфліктної ситуації між цивільними та людьми у військовій формі. У Центрі пообіцяли провести перевірку.

"Для уникнення соціальних загострень та конфліктних ситуацій повідомляємо наступне: перевіряємо даний факт, щодо причетності військовослужбовців ТЦК до даного інциденту", - йдеться у заяві.

Також зауважується, що Командування Львівського ОТЦК та СП встановлює деталі та обставини цього випадку.

Раніше повідомлялося, що у Львові та області працівників ТЦК та СП зобов'язали перевіряти документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, тобто військовозобов'язаних. Такий наказ оприлюднив керівник апарату Львівської ОВД.

Нагадаємо, перед цим у Львові виник скандал 10 листопада, коли працівники ТЦК заштовхали чоловіка в авто, через що у "військкоматі" призначили перевірку.

Також повідомлялося, що раніше у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою "упаковують" чоловіка в мікроавтобус.

Додамо, що перед цим у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Співробітники ТЦК намагалися силоміць забрати чоловіка з лікарні, де він нібито проходив військово-лікарську комісію.

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