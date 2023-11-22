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Во Львове новый скандал из-за видео задержания мужчины. В ТЦК уже отреагировали

Львов, Среда 22 ноября 2023 10:36
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Во Львове новый скандал из-за видео задержания мужчины. В ТЦК уже отреагировали Фото: во Львовском ТЦК проверяют ситуацию с конфликтом с мужчиной и женщиной на улице (sud.ua)
Автор: Владимир Костырин

Во Львове сняли на видео конфликтную ситуацию между парой и людьми в военной форме, что завершилось "запаковкой" мужчины в автомобиль и руганью с женщиной. Ролик распространили в интернете, и на него отреагировали во Львовском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Львовского ТЦК и СП.

О чем скандальное видео

Накануне в социальных сетях стал распространяться ролик, снятый во Львове в позднее время суток. На кадрах показана конфликтная ситуация, участниками которой стали мужчина и женщина с одной стороны и четверо человек в военной форме.в форме. Ссора сопровождалась толкотней и руганью с нецензурной лексикой.

В итоге мужчину заставили сесть в авто, после чего транспорт уехал. Женщина снимала происходящее на мобильник, и продолжала спорить и ругаться с военными. Закончилось тем, что у гражданки выбили из рук телефон, после чего оттолкнули девайс ногой.

Вот этот ролик (предупреждаем - присутствует нецензурная лексика!)

В комментариях к видео пользователи сети обсуждали скандал и высказывали предположение, что пару могли остановить на улице из-за нарушения комендантского часа. Также пользователи интернета отмечали, что с 20 ноября во Львове и области власти обязали работников ТЦК проверять документы у всех военнообязанных.

Что говорят в "военкоме"

В Службе по связям с общественностью Львовского областного ТЦК отреагировали на распространение в сети информации о возникновении конфликтной ситуации между гражданскими и людьми в военной форме. В Центре пообещали провести проверку.

"Во избежание социальных обострений и конфликтных ситуаций сообщаем следующее: проверяем данный факт относительно причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что Командование Львовского ОТЦК и СП устанавливает детали и обстоятельства этого случая.

Ранее сообщалось, что во Львове и области работников ТЦК и СП обязали проверять документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, то есть военнообязанных. Такой приказ обнародовал руководитель аппарата Львовской ОВА.

Напомним, перед этим во Львове возникал скандал 10 ноября, когда работники ТЦК затолкали мужчину в авто, из-за чего в "военкомате" назначили проверку.

Также сообщалось, что ранее в Тернополе ТЦК начал служебную проверку через видео, на котором военные силой "упаковывают" мужчину в микроавтобус.

Добавим, что перед этим в сети вспыхнул скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.

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