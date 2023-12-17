Во Львове якобы жестко задержали мужчину. Полиция раскрыла детали инцидента

В сети заявили, что во Львове якобы жестко задержали мужчину. Полиция утверждает, что его задержали, потому что он мог повредить себе и другим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию в Facebook.

Что произошло

Вчера, 16 декабря, в социальных сетях распространили видео, где мужчину во Львове якобы "скрутила" полиция и военные. Инцидент произошел в одном из супермаркетов по улице Шпитальной.

Пользователи соцсетей заявляли, что это якобы мобилизация, а мужчины в военной форме - работники ТЦК.

Что говорит полиция

В полиции сообщили, что к правоохранителям обратился мужчина в военной форме и сообщил, что другой мужчина, проживающий в гостинице на улице Котлярской, вел себя агрессивно.

По словам свидетелей, он оскорблял администратора гостиницы, повредил стены номера, нецензурно выражался и, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину вывели на улицу и пытались унять, но конфликт продолжался.

Мужчина не реагировал на слова патрульных и вел себя неадекватно.

"Поэтому, согласно ЗУ "О Национальной полиции", патрульные приняли решение применить физическую силу для задержания нарушителя. Задержанный мужчина был доставлен в управление полиции и вызвал бригаду скорой для оказания ему помощи", - говорится в сообщении.

Полиция установила, что задержанным оказался солдатом одной из воинских частей. Отмечается, что военнослужащие, помогавшие экипажу полиции, никакого отношения к ТЦК не имеют.

Скандал в ТЦК

Напомним, 12 декабря в сети появились видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК. Инцидент произошел в Стрыйском районе Львовской области.

Львовский областной ТЦК и СП провел проверку. Оказалось, что мужчина в военной форме на опубликованном в сети видео - это гражданское, двое сыновей которого погибли из-за российского вторжения.

У мужчины была неприязнь к священнику. ТЦК уверяет, что действия военных были правомерны, а повестка священнику была выписана заранее.