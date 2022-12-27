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У Львові назвали дату відновлення навчального процесу у школах

Фото: у Львові назвали дату відновлення навчального процесу у школах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Другий навчальний семестр у Львові заплановано в офлайн-форматі. Більшість шкіл відновлять навчання у 20-х числах січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Львівської міськради.

"Більшість шкіл Львівської міської територіальної громади керівник управління освіти Львівської міськради. Андрій Закалюк.

Він зазначив, що офлайн-навчання планується, проте влада не може передбачити будь-які надзвичайні ситуації, наприклад, блекаут.

Нагадаємо, раніше ми писали, щоу Києві хочуть внести зміни до оцінювання знань школярів через постійні відключення світла та зв'язку.

Коли і скільки відпочиватимуть школярі на канікулах у різних областях, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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