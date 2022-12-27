Во Львове назвали дату возобновления учебного процесса в школах

Второй учебный семестр во Львове планируется в офлайн-формате. Большинство школ возобновят обучение в 20-х числах января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Львовского горсовета.

Он отметил, что офлайн-обучение планируется, однако власти не могут предусмотреть какие-либо чрезвычайные ситуации, например, блэкаут.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве хотят внести изменения в оценивание знаний школьников из-за постоянных отключений света и связи.

Когда и сколько будут отдыхать школьники на каникулах в разных областях, читайте в материале РБК-Украина.

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