У Львові народилася унікальна двійня: подробиці (фото)

Подружжя Ірини та Ігоря, вчителів із Львівської області, кілька років намагалося стати батьками, але через високу вартість допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) не могли дозволити собі лікування. У березні 2024 року вони дізналися про можливість безоплатного лікування безпліддя за програмою медичних гарантій (ПМГ). Вже у червні подружжя отримало довгоочікувану звістку - Ірина вагітна двійнею.

Лікування безпліддя за допомогою ДРТ було включено до програми медичних гарантій у 2024 році. Відтоді за безоплатними послугами звернулися 1994 українки, і вже 1108 з них завагітніли.

Сьогодні послуги доступні у 20 медичних закладах України. Перелік можна знайти на сайті НСЗУ.

Як отримати безоплатне лікування безпліддя

У 2025 році на програму передбачено понад 380 мільйонів гривень. Вона охоплює один повний цикл лікування на рік, якщо настає вагітність. У разі невдачі - можливий ще один цикл лікування.

Для проходження лікування потрібно: