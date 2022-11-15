У Львові мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів

У Львові у вівторок, 15 листопада, мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів на тлі масштабного обстрілу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram .

При цьому в "Київстарі" розповіли, що в деяких районах країни може зникати мобільний зв'язок через обстріли та відключення електроенергії.

"Мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки", - написав міський голова.

Нагадаємо, під час масштабної тривоги по Україні в низці регіонів пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що у Львові також чути вибухи. Після цього в частині міста відсутнє електропостачання.

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