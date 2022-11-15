У Львові мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів
У Львові у вівторок, 15 листопада, мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів на тлі масштабного обстрілу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram.
"Мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію для можливості здійснювати дзвінки", - написав міський голова.
При цьому в "Київстарі" розповіли, що в деяких районах країни може зникати мобільний зв'язок через обстріли та відключення електроенергії.
"Ремонтуватимемо. Використовуйте національний роумінг", - додали в компанії.
Нагадаємо, під час масштабної тривоги по Україні в низці регіонів пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що у Львові також чути вибухи. Після цього в частині міста відсутнє електропостачання.
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