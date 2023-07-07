У Львові кількість жертв російського ракетного удару збільшилася до 10

"Щойно знайшли 10 тіло. Жінка", - розповів він.

Після виявлення загиблої працівники ДСНС дістають тіло з-під завалів.

За словами Садового, на цьому рятувально-розшукову операцію, яка тривала з учорашньої ночі, вже буде завершено.

Ракетний удар РФ по Львову

У Львові минулої ночі, 6 липня, пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні. Внаслідок ворожих ракетних ударів були загиблі та десятки поранених, є серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

Раніше вранці 7 липня у МВС повідомили про виявлення дев'ятої жертви. Наразі виявилося, що кількість загиблих збільшилася до десяти. Крім того, поранення різного ступеня тяжкості одержали понад 40 осіб, серед яких є діти.

Були пошкоджені та зруйновані понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти, а також інша цивільна інфраструктура.

Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.