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Во Львове количество жертв российского ракетного удара увеличилось до 10

Фото: во Львове обнаружили тело еще одного погибшего в результате ракетной атаки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Количество жертв российских ракетных ударов по Львову, совершенных прошлой ночью, снова выросло. Под завалами обнаружили тело уже десятого погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового.

"Только что нашли 10 тело. Женщина", - рассказал он.

После обнаружения погибшей работники ГСЧС достают тело из-под завалов.

По слвовам Садового, на этом спасательно-розыскная операция, которая продолжалась со вчерашней ночи, уже будет завершена.

Ракетный удар РФ по Львову

Во Львове прошлой ночью, 6 июля, прогремели взрывы во время масштабной воздушной тревоги в Украине. В результате вражеских ракетных ударов были погибшие и десятки раненых, есть серьезные разрушения гражданской инфрастуктуры.

Ранее утром 7 июля в МВС сообщили об обнаружении девятой жертвы. Сейчас оказалось, что количество погибших увеличилось до десяти. Кроме того, ранения разной степени тяжести получили более 40 человек, среди которых есть дети.

Были повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.

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