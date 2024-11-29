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У Львові хочуть запровадити новий дорожній знак: що відомо

Львів, П'ятниця 29 листопада 2024 12:37
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У Львові хочуть запровадити новий дорожній знак: що відомо Фото: Новий дорожній знак у Львові (auto.dziennik.pl)
Автор: Катерина Творожнікова

У Львові хочуть впровадити новий дорожній знак. Мова йде про знак, який позначає смуги для спільного використання транспортними засобами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Львівської міської ради.

Білий ромб на синьому фоні - дорожній знак, який використовують у Франції, Литві та інших європейських країнах. Зокрема, на позначення смуг для спільних поїздок. З ініціативою впровадження у Львові нового дорожнього знаку виступив голова фракції "Європейська Солідарність" у Львівській міській раді Петро Адамик.

Смуги, позначені новим знаком, можуть використовувати автомобілі, у яких перебувають принаймні 2 пасажири. А також, громадський транспорт, таксі та електромобілі.

Переваги введення нового знаку

Впровадження нового дорожнього знаку принесе такі переваги:

  • Кількість заторів значно зменшиться, оскільки смуги допоможуть розвантажити дороги;
  • Покращиться екологія, бо спільні поїздки зменшать кількість авто і обсяг шкідливих викидів у повітря;
  • Дорожній рух стане безпечнішим, зокрема, зменшиться ризик аварій.

"Такий знак - це крок до екологічнішого та комфортнішого майбутнього для всіх учасників дорожнього руху", - заявив Адамик.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні діє нове "зимове" обмеження швидкості руху. Оскільки зимовий період завжди є періодом підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, на тих ділянках доріг (у деяких містах України), де в теплу пору року було дозволене підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Читайте також про заборонні знаки і що вони обмежують на дорозі.

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