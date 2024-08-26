Заборонні знаки: що вони обмежують на дорозі

Ви теж думали, що заборонні знаки повинні забороняти? Але ж ні, насправді не все так просто. Вони не тільки забороняють, а бува і дозволяють, і скасовують. Як дізнатись, які і коли саме?

На прикладі заборонних знаків ми покажемо вам, наскільки важливо знати значення і нюанси застосування кожної з табличок, якими прикрашені узбіччя наших шляхів.

Заборонні знаки: для чого

В українських ПДР це окрема велика група знаків, які мають однакову примітну форму – всі вони круглі у червоному колі і з контрастним білим полем усередині.

Заборонні знаки обмежують рух пішоходів та транспорту: часто вибірково, залежно від їх типу, габаритів, маси тощо. Крім того, ці знаки забороняють певні маневри (повороти, запинку, обгони тощо). Серед найбільш вживаних видів заборон – рух зі швидкістю більшою, ніж вказано на знаку.

Не зовсім те, що насправді

Як на нас, заборонні знаки – одна з найпідступніших категорій, адже багато які з них своїм виглядом повністю не розкривають суть заборони. Ось вам кілька прикладів, часом парадоксальних.

Обмеження швидкості Знак 3.29 "Обмеження максимальної швидкості", як не дивно, фактично дозволяє рух з будь-якою швидкістю. Але не з більшою, ніж на ньому вказано. Тобто заборонний знак знімає всі обмеження нижчі за "своє". Наприклад, коли на міському проспекті з’являється цей знак з цифрою 80, діюче у місті обмеження 50 км/год вже не працює. При тому варто нагадати, що славнозвісні +20 км/год, на які немов можна перевищувати встановлений знаком ліміт, в анотації до знака 3.29 насправді немає. Цей "люфт" згадується лише в Кодексі про адміністративні правопорушення (ст. 122), немов як знижка на похибку вимірювача швидкості, за яку водія не треба штрафувати. Але перевищувати вказаний на знаку ліміт все одно не можна.

Стоп-контроль. Знак 3.41 "Контроль" з зрозумілих причин дуже популярний на теперішніх українських шляхах. Можна сказати, що він є аналогом знаку "Стоп" – повз нього теж забороняється проїзд без зупинки. Відмінність у тому, що знак "Контроль" заразом попереджає про подальше спілкування з представниками влади – на контрольному пункті того чи іншого типу. Знак вимагає зупинки перед стоп-лінією, а за її відсутності – на лінії встановлення самого знака; подальший рух може починатись тільки за командою присутніх на контрольному пункті посадових осіб. Цікаво, що ПДР не виключають встановлення знака 3.41 "Контроль" на певній відстані від самого пункту контролю у поєднанні з табличкою 7.1.1 "Відстань до об’єкта". В такому випадку зупинятись треба не перед самим знаком, а через відстань, вказану на табличці – очевидно, там і буде блок-пост.

Поворот заборонено. Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" поворот забороняє, але не забороняє лівий розворот – хоча здавалося б, будь-який розворот починається з повороту.

Розворот заборонено. Знак 3.24 "Розворот заборонено" – не єдиний знак, який фактично забороняє розворот. Саме цей встановлюється як правило перед перехрестям чи в розриві розділової смуги (відбійника) на багатосмуговій дорозі. Дивно, але поворот він дозволяє – хоча здавалося б, небезпека для пішоходів та зустрічного транспорту від цих двох маневрів одного рівня.

Скасування заборон. Знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" насправді всіх заборон не скасовує, і радіти зустрічі з ним на дорозі треба з певною обережністю. Адже насправді він скасовує дію тільки тринадцяти заборонних знаків (перелік у п. 33 ПДР) – тих, які обмежують швидкість, забороняють обгін, рух певних типів транспорту, зупинку та стоянку, подання звукового сигналу тощо. Одне слово, це ті знаки, які діють не разово, а запроваджують такий собі режим регулювання на певну ділянку дороги. І які, якби не знак "скасування" 3.42, самі б втратили силу на найближчому перехресті чи в кінці населеного пункту.

Якщо коротко

Знаки треба вивчати і знати значення кожного з них, причому – з усіма нюансами дії. Навіть якщо водійські права дісталися вам без обтяжливих процедур з відвідуванням автошколи і студіюванням сотень відповідей на квитки. Адже підказок на дорозі немає, і часу зазирнути в Googl у водія теж навряд чи буде. Так, вивчити це все доволі непросто, але цілком реально. І хай вас надихає на навчання той факт, що від міцності цих знань залежатиме здоров’я та життя вас та ваших близьких.