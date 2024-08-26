Заборонні знаки: що вони обмежують на дорозі
Ви теж думали, що заборонні знаки повинні забороняти? Але ж ні, насправді не все так просто. Вони не тільки забороняють, а бува і дозволяють, і скасовують. Як дізнатись, які і коли саме?
Про те, як розібратись з заборонами заборонних знаків, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre, Закон України Про дорожній рух та Правила дорожнього руху (п.33.3) та ДСТУ 4100.
На прикладі заборонних знаків ми покажемо вам, наскільки важливо знати значення і нюанси застосування кожної з табличок, якими прикрашені узбіччя наших шляхів.
Заборонні знаки: для чого
В українських ПДР це окрема велика група знаків, які мають однакову примітну форму – всі вони круглі у червоному колі і з контрастним білим полем усередині.
Заборонні знаки обмежують рух пішоходів та транспорту: часто вибірково, залежно від їх типу, габаритів, маси тощо. Крім того, ці знаки забороняють певні маневри (повороти, запинку, обгони тощо). Серед найбільш вживаних видів заборон – рух зі швидкістю більшою, ніж вказано на знаку.
Не зовсім те, що насправді
Як на нас, заборонні знаки – одна з найпідступніших категорій, адже багато які з них своїм виглядом повністю не розкривають суть заборони. Ось вам кілька прикладів, часом парадоксальних.
Обмеження швидкості Знак 3.29 "Обмеження максимальної швидкості", як не дивно, фактично дозволяє рух з будь-якою швидкістю. Але не з більшою, ніж на ньому вказано. Тобто заборонний знак знімає всі обмеження нижчі за "своє". Наприклад, коли на міському проспекті з’являється цей знак з цифрою 80, діюче у місті обмеження 50 км/год вже не працює. При тому варто нагадати, що славнозвісні +20 км/год, на які немов можна перевищувати встановлений знаком ліміт, в анотації до знака 3.29 насправді немає. Цей "люфт" згадується лише в Кодексі про адміністративні правопорушення (ст. 122), немов як знижка на похибку вимірювача швидкості, за яку водія не треба штрафувати. Але перевищувати вказаний на знаку ліміт все одно не можна.
Стоп-контроль. Знак 3.41 "Контроль" з зрозумілих причин дуже популярний на теперішніх українських шляхах. Можна сказати, що він є аналогом знаку "Стоп" – повз нього теж забороняється проїзд без зупинки. Відмінність у тому, що знак "Контроль" заразом попереджає про подальше спілкування з представниками влади – на контрольному пункті того чи іншого типу. Знак вимагає зупинки перед стоп-лінією, а за її відсутності – на лінії встановлення самого знака; подальший рух може починатись тільки за командою присутніх на контрольному пункті посадових осіб. Цікаво, що ПДР не виключають встановлення знака 3.41 "Контроль" на певній відстані від самого пункту контролю у поєднанні з табличкою 7.1.1 "Відстань до об’єкта". В такому випадку зупинятись треба не перед самим знаком, а через відстань, вказану на табличці – очевидно, там і буде блок-пост.
Поворот заборонено. Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" поворот забороняє, але не забороняє лівий розворот – хоча здавалося б, будь-який розворот починається з повороту.
Розворот заборонено. Знак 3.24 "Розворот заборонено" – не єдиний знак, який фактично забороняє розворот. Саме цей встановлюється як правило перед перехрестям чи в розриві розділової смуги (відбійника) на багатосмуговій дорозі. Дивно, але поворот він дозволяє – хоча здавалося б, небезпека для пішоходів та зустрічного транспорту від цих двох маневрів одного рівня.
Скасування заборон. Знак 3.42 "Кінець усіх заборон і обмежень" насправді всіх заборон не скасовує, і радіти зустрічі з ним на дорозі треба з певною обережністю. Адже насправді він скасовує дію тільки тринадцяти заборонних знаків (перелік у п. 33 ПДР) – тих, які обмежують швидкість, забороняють обгін, рух певних типів транспорту, зупинку та стоянку, подання звукового сигналу тощо. Одне слово, це ті знаки, які діють не разово, а запроваджують такий собі режим регулювання на певну ділянку дороги. І які, якби не знак "скасування" 3.42, самі б втратили силу на найближчому перехресті чи в кінці населеного пункту.
Якщо коротко
Знаки треба вивчати і знати значення кожного з них, причому – з усіма нюансами дії. Навіть якщо водійські права дісталися вам без обтяжливих процедур з відвідуванням автошколи і студіюванням сотень відповідей на квитки. Адже підказок на дорозі немає, і часу зазирнути в Googl у водія теж навряд чи буде. Так, вивчити це все доволі непросто, але цілком реально. І хай вас надихає на навчання той факт, що від міцності цих знань залежатиме здоров’я та життя вас та ваших близьких.
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