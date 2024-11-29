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Во Львове хотят ввести новый дорожный знак: что известно

Львов, Пятница 29 ноября 2024 12:37
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Во Львове хотят ввести новый дорожный знак: что известно Фото: Новый дорожный знак во Львове (auto.dziennik.pl)
Автор: Катерина Творожникова

Во Львове хотят ввести новый дорожный знак. Речь идет о знаке, обозначающем полосы для совместного использования транспортными средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Белый ромб на синем фоне - дорожный знак, используемый во Франции, Литве и других европейских странах. В частности, на обозначение полос для совместных поездок. С инициативой внедрения во Львове нового дорожного знака выступил глава фракции "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик.

Полосы, обозначенные новым знаком, могут использовать автомобили, в которых находятся по крайней мере 2 пассажира. А также общественный транспорт, такси и электромобили.

Преимущества ввода нового знака

Внедрение нового дорожного знака принесет следующие преимущества:

  • Количество пробок значительно уменьшится, поскольку полосы помогут разгрузить дороги;
  • Улучшится экология, так как совместные поездки снизят количество авто и объем вредных выбросов в воздух;
  • Дорожное движение станет более безопасным, в частности, уменьшится риск аварий.

"Такой знак - это шаг к более экологичному и комфортному будущему для всех участников дорожного движения", - заявил Адамик.

Напомним, с 1 ноября в Украине действует новое "зимнее" ограничение скорости движения. Поскольку зимний период всегда является периодом повышенной опасности для всех участников дорожного движения, на тех участках дорог (в некоторых городах Украины), где в теплое время года было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.

Читайте также о запрещающих знаках и что они ограничивают на дороге.

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