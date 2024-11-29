Во Львове хотят ввести новый дорожный знак: что известно

Во Львове хотят ввести новый дорожный знак. Речь идет о знаке, обозначающем полосы для совместного использования транспортными средствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Белый ромб на синем фоне - дорожный знак, используемый во Франции, Литве и других европейских странах. В частности, на обозначение полос для совместных поездок. С инициативой внедрения во Львове нового дорожного знака выступил глава фракции "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик.

Полосы, обозначенные новым знаком, могут использовать автомобили, в которых находятся по крайней мере 2 пассажира. А также общественный транспорт, такси и электромобили.

Преимущества ввода нового знака

Внедрение нового дорожного знака принесет следующие преимущества:

Количество пробок значительно уменьшится, поскольку полосы помогут разгрузить дороги;

Улучшится экология, так как совместные поездки снизят количество авто и объем вредных выбросов в воздух;

Дорожное движение станет более безопасным, в частности, уменьшится риск аварий.

"Такой знак - это шаг к более экологичному и комфортному будущему для всех участников дорожного движения", - заявил Адамик.