Во Львове хотят ввести новый дорожный знак: что известно
Во Львове хотят ввести новый дорожный знак. Речь идет о знаке, обозначающем полосы для совместного использования транспортными средствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Львовского городского совета.
Белый ромб на синем фоне - дорожный знак, используемый во Франции, Литве и других европейских странах. В частности, на обозначение полос для совместных поездок. С инициативой внедрения во Львове нового дорожного знака выступил глава фракции "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик.
Полосы, обозначенные новым знаком, могут использовать автомобили, в которых находятся по крайней мере 2 пассажира. А также общественный транспорт, такси и электромобили.
Преимущества ввода нового знака
Внедрение нового дорожного знака принесет следующие преимущества:
- Количество пробок значительно уменьшится, поскольку полосы помогут разгрузить дороги;
- Улучшится экология, так как совместные поездки снизят количество авто и объем вредных выбросов в воздух;
- Дорожное движение станет более безопасным, в частности, уменьшится риск аварий.
"Такой знак - это шаг к более экологичному и комфортному будущему для всех участников дорожного движения", - заявил Адамик.
Напомним, с 1 ноября в Украине действует новое "зимнее" ограничение скорости движения. Поскольку зимний период всегда является периодом повышенной опасности для всех участников дорожного движения, на тех участках дорог (в некоторых городах Украины), где в теплое время года было разрешено повышение ограничения скорости до 80 км/ч, дорожные знаки будут изменены на ограничение скорости до 50 км/ч.
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