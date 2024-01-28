У Львові горів пансіонат, загинула одна людина

Пожежа сталася в одній з кімнат на другому поверсі пʼятиповерхової будівлі. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, другий поверх був заповнений димом.

Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка.

О 20:27 пожежу ліквідували на площі 10 кв.м. Внаслідок займання одна людина постраждала.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

При цьому у Львівській міській раді повідомляють, що внаслідок пожежі в пансіонаті на вулиці Медової Печери у Львові загинув літній чоловік. Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння.

При цьому зазначається, що понад 200 осіб вдалось евакуювати.

Фото: У Львові горів пансіонат (t.me/dsns_telegram)

Отруєння чадним газом в Україні

27 січня у Бучанському районі отруїлися чадним газом двоє малолітніх сестер.

А 23 грудня в Шосткинському районі Сумської області, родина отруїлась чадним газом. Дві людини загинули.

Також на початку листопада в Ужгороді ціла родина отруїлася чадним газом. Серед постраждалих двоє дітей віком 11 та 9 років, а також 6-місячне немовля.

У МОЗ дали поради, як уберегтися від отруєння чадним газом.

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