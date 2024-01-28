У Львові горів пансіонат, загинула одна людина

У Львові сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. Внаслідок події з будинку евакуювали понад 200 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.
Пожежа сталася в одній з кімнат на другому поверсі пʼятиповерхової будівлі. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, другий поверх був заповнений димом.
Надзвичайники врятували з задимленої кімнати чоловіка.
О 20:27 пожежу ліквідували на площі 10 кв.м. Внаслідок займання одна людина постраждала.
Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
При цьому у Львівській міській раді повідомляють, що внаслідок пожежі в пансіонаті на вулиці Медової Печери у Львові загинув літній чоловік. Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння.
При цьому зазначається, що понад 200 осіб вдалось евакуювати.
Фото: У Львові горів пансіонат (t.me/dsns_telegram)
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