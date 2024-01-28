Во Львове горел пансионат, погиб один человек

Пожар произошел в одной из комнат на втором этаже пятиэтажного здания. На момент прибытия пожарных к месту вызова, второй этаж был заполнен дымом.

Чрезвычайники спасли из задымленной комнаты мужчину.

В 20:27 пожар ликвидировали на площади 10 кв.м. В результате возгорания один человек пострадал.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

При этом во Львовском городском совете сообщают, что в результате пожара в пансионате на улице Медовой Пещеры во Львове погиб пожилой мужчина. Причина смерти - многочисленные ожоги и отравление продуктами горения.

При этом отмечается, что более 200 человек удалось эвакуировать.

Фото: Во Львове горел пансионат (t.me/dsns_telegram)

Отравление угарным газом в Украине

27 января в Бучанском районе отравились угарным газом двое малолетних сестер.

А 23 декабря в Шосткинском районе Сумской области семья отравилась угарным газом. Два человека погибли.

Также в начале ноября в Ужгороде целая семья отравилась угарным газом. Среди пострадавших двое детей 11 и 9 лет, а также 6-месячный младенец.

В Минздраве дали советы, как уберечься от отравления угарным газом.

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