У Львові унаслідок масованої атаки ворога є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міського голови Львова Андрія Садового.
"Ворожа атака триває. Залишайтесь у безпечному місці", - закликав Садовий.
У Львові на вулиці Лазаренка впали уламки шахеда. Пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна.
На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети. На місці працюють рятувальники.
У селі Лисиничі пошкоджено приватний будинок. Травмованих і пожеж немає.
Після відбою тривоги служби обстежать будинки. Садовий також повідомив, що інформацію оновлюватимуть.
За розпорядженням "Укренерго" у Львові та області ввели графіки аварійних відключень.
Це - наслідок удару по енергетиці Львівської області, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Нагадаємо, що Росія вночі масовано атакувала Україну балістикою та крилатими ракетами.
Під ударом опинилися також Київ і Харків.
Як повідомляло РБК-Україна, у столиці внаслідок обстрілу загинули троє людей.
За попередньою інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, це працівники "Київводоканалу", поранених близько 15.