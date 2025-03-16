Во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК и пытался убежать
Во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК. После этого он пытался убежать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Запад".
Так, 15 марта, во Львове, группа оповещения ТЦК проводила работу с военнообязанными гражданами.
"Около 21:00, на проспекте Черновола, один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками", - говорится в сообщении.
После выяснения, гражданин оказался нарушителем воинского учета.
"Он ударил одного из военнослужащих и пытался убежать. Сейчас после прохождения ВВК признан годным к военной службе", - добавили в ОК "Запад".
Как сообщалось ранее, 15 марта в сети распространялось видео, на котором мужчина с пистолетом в руках убегал от представителей ТЦК. Событие, как утверждалось, произошло в Луцке. В военкомате отреагировали на инцидент.
Кроме того, ранее во Львовской области двое неизвестных напали на военнослужащего ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию. Один из призывников сбежал.
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