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Во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК и пытался убежать

Львов, Воскресенье 16 марта 2025 11:35
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Во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК и пытался убежать Фото: во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК и пытался убежать (иллюстрация/facebook.com ternopil.vk)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК. После этого он пытался убежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Запад".

Так, 15 марта, во Львове, группа оповещения ТЦК проводила работу с военнообязанными гражданами.

"Около 21:00, на проспекте Черновола, один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками", - говорится в сообщении.

После выяснения, гражданин оказался нарушителем воинского учета.

"Он ударил одного из военнослужащих и пытался убежать. Сейчас после прохождения ВВК признан годным к военной службе", - добавили в ОК "Запад".

Как сообщалось ранее, 15 марта в сети распространялось видео, на котором мужчина с пистолетом в руках убегал от представителей ТЦК. Событие, как утверждалось, произошло в Луцке. В военкомате отреагировали на инцидент.

Кроме того, ранее во Львовской области двое неизвестных напали на военнослужащего ТЦК, который сопровождал мобилизованных на медкомиссию. Один из призывников сбежал.

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