Фото: во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК и пытался убежать (иллюстрация/facebook.com ternopil.vk)

Во Львове мужчина ударил военнослужащего ТЦК. После этого он пытался убежать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Запад".