У Луцьку чоловік тікав від ТЦК із пістолетом у руках: що розповіли у військкоматі

У суботу в мережі поширювалося відео, на якому чоловік з пістолетом в руках втікав від представників ТЦК. Подія, як стверджувалося, відбулася в Луцьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Волинського обласного ТЦК та СП.

"У мережі поширюється відео, на якому військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектування Волинської області начебто порушують норми поведінки щодо військовозобов’язаного. Однак насправді ситуація виглядала інакше", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали відео, яке було знято безпосередньо військовослужбовцями територіального центру комплектування Волинської області. На кадрах видно, що чоловік "не лише відмовився виконати законні вимоги" представників ТЦК, але й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю.

"За даним фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян", - сказано у публікації.

Також у ТЦК нагадали, що обов'язок кожного громадянина - захищати свою державу в дотримуватися законів України.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожна військовозобов’язана особа зобов’язана надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення", - резюмували у Волинському обласному ТЦК.