У Львові біля оперного театру увімкнули фонтан: коли він працюватиме (фото)

У Львові розпочався сезон підготовки міських фонтанів до роботи після зимової перерви. Біля Оперного театру вже запустили фонтан у тестовому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівську міську раду .

Як повідомив начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк, у четвер, 3 квітня, тривають пусконалагоджувальні роботи. На вихідних фонтан не працюватиме через похолодання.

Повноцінний запуск фонтана відбудеться з настанням стабільно теплої погоди. Тоді він працюватиме кожного дня із 8:00 до 20:00.

У Львові у тестовому режимі увімкнули фонтан біля оперного театру (фото: Львівська міська рада)

Скільки фонтанів працюватимуть у Львові

Загалом цього року у Львові функціонуватимуть 21 фонтан: 12 питних і 9 декоративних. Декоративні фонтани працюватимуть у центральній частині міста, зокрема на площах Свободи, Галицькій, Коліївщини, Двірцевій, а також у Стрийському парку та на вулиці Коперника.

Чотири історичні фонтани на площі Ринок і фонтан на Марійській площі залишатимуться закритими. Їх планують відновити після завершення воєнного стану.