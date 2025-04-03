У Львові біля оперного театру увімкнули фонтан: коли він працюватиме (фото)
У Львові розпочався сезон підготовки міських фонтанів до роботи після зимової перерви. Біля Оперного театру вже запустили фонтан у тестовому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівську міську раду.
Як повідомив начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктор Дубиняк, у четвер, 3 квітня, тривають пусконалагоджувальні роботи. На вихідних фонтан не працюватиме через похолодання.
Повноцінний запуск фонтана відбудеться з настанням стабільно теплої погоди. Тоді він працюватиме кожного дня із 8:00 до 20:00.
У Львові у тестовому режимі увімкнули фонтан біля оперного театру (фото: Львівська міська рада)
Скільки фонтанів працюватимуть у Львові
Загалом цього року у Львові функціонуватимуть 21 фонтан: 12 питних і 9 декоративних. Декоративні фонтани працюватимуть у центральній частині міста, зокрема на площах Свободи, Галицькій, Коліївщини, Двірцевій, а також у Стрийському парку та на вулиці Коперника.
Чотири історичні фонтани на площі Ринок і фонтан на Марійській площі залишатимуться закритими. Їх планують відновити після завершення воєнного стану.
Раніше РБК-Україна писало, що міська влада Львова вирішила посилити контроль за продажем алкоголю під час комендантської години. Мер міста Андрій Садовий зазначив, що отримує численні скарги від мешканців, зокрема ветеранів, щодо вільного продажу алкоголю після опівночі, що є неприпустимим в умовах воєнного стану. Для виявлення порушень планується відновити роботу моніторингових груп, які передаватимуть інформацію про незаконний продаж алкоголю правоохоронним органам.
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