Во Львове возле оперного театра включили фонтан: когда он будет работать (фото)
Во Львове начался сезон подготовки городских фонтанов к работе после зимнего перерыва. Возле Оперного театра уже запустили фонтан в тестовом режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.
Как сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой районной администрации Виктор Дубиняк, в четверг, 3 апреля, продолжаются пусконаладочные работы. На выходных фонтан не будет работать из-за похолодания.
Полноценный запуск фонтана состоится с наступлением стабильно теплой погоды. Тогда он будет работать каждый день с 8:00 до 20:00.
Во Львове в тестовом режиме включили фонтан возле оперного театра (фото: Львовский городской совет)
Сколько фонтанов будут работать во Львове
Всего в этом году во Львове будут функционировать 21 фонтан: 12 питьевых и 9 декоративных. Декоративные фонтаны будут работать в центральной части города, в частности на площадях Свободы, Галицкой, Колиивщины, Дворцовой, а также в Стрыйском парке и на улице Коперника.
Четыре исторические фонтаны на площади Рынок и фонтан на Марийской площади будут оставаться закрытыми. Их планируют восстановить после завершения военного положенияв.
Ранее РБК-Украина писало, что городские власти Львова решили усилить контроль за продажей алкоголя во время комендантского часа. Мэр города Андрей Садовый отметил, что получает многочисленные жалобы от жителей, в частности ветеранов, относительно свободной продажи алкоголя после полуночи, что является недопустимым в условиях военного положения. Для выявления нарушений планируется возобновить работу мониторинговых групп, которые будут передавать информацию о незаконной продаже алкоголя правоохранительным органам.
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