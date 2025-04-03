Во Львове возле оперного театра включили фонтан: когда он будет работать (фото)

Во Львове начался сезон подготовки городских фонтанов к работе после зимнего перерыва. Возле Оперного театра уже запустили фонтан в тестовом режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .

Как сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой районной администрации Виктор Дубиняк, в четверг, 3 апреля, продолжаются пусконаладочные работы. На выходных фонтан не будет работать из-за похолодания.

Полноценный запуск фонтана состоится с наступлением стабильно теплой погоды. Тогда он будет работать каждый день с 8:00 до 20:00.

Во Львове в тестовом режиме включили фонтан возле оперного театра (фото: Львовский городской совет)

Сколько фонтанов будут работать во Львове

Всего в этом году во Львове будут функционировать 21 фонтан: 12 питьевых и 9 декоративных. Декоративные фонтаны будут работать в центральной части города, в частности на площадях Свободы, Галицкой, Колиивщины, Дворцовой, а также в Стрыйском парке и на улице Коперника.

Четыре исторические фонтаны на площади Рынок и фонтан на Марийской площади будут оставаться закрытыми. Их планируют восстановить после завершения военного положенияв.