ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Львовгаз": уровень расчетов за доставку в марте уменьшился на 38%

Новости » Энергетика     09.04.2020 - 14:35
"Львовгаз": уровень расчетов за доставку в марте уменьшился на 38%
Иллюстративное фото (104.ua)

Компания разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты

От начала карантина во Львовской области на 38% снизился уровень расчетов за услуги по доставке газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры возросла в разы. Работники АО "Львовгаз" делают все, для того чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, надеясь на понимание и поддержку потребителей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, АО "Львовгаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям пережить карантин. Также введен мораторий на прекращение доставки газа потребителям, которые имеют задолженность за услугу.

"В этих условиях клиенты "Львовгаза" имеют все возможности оплатить счета за доставку газа во время карантина дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Кроме того, для покупателей компания экстренно разработала экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Все, что нужно - позвонить с телефона в контакт-центр по номеру 067 21 77 104 и сообщить оператору номер своего лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель получит SMS-сообщение, в котором будут указаны логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю аварийная служба "Львовгаза" продолжает выезжать и локалізовувати утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, которые понижают и поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. По словам пресс-службы, проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ. Специалисты АО "Львовгаз", которые сейчас работают дистанционно, ведут активную работу с клиентами компании.

"Призываем потребителей, которые имеют такую возможность, платить за услугу доставки газа вовремя. Эти средства нужны для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Потребители могут оперативно скачать счета для оплаты услуг доставки в Личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот", - говорится в сообщении.

В Харькове уровень расчетов за доставку газа в марте составил 50% Количество пользователей Личного кабинета "Черниговгаз Сбыта" выросло на 20%
Новости Украины Львовгаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь