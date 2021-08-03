"Львовгаз": теплоснабжающие предприятия нарастили долги на 121 млн гривен

"В 2021 году предприятия, которые производят тепло для нужд населения, продолжили наращивать задолженность за распределение газа перед АО "Львовгаз". Если на начало июля 2020 года сумма долгов составляла 66 млн гривен, то в этом году она достигла суммы 121 млн гривен. В число крупнейших должников входят предприятия ЛГКП "Львовтеплоэнерго", "Зализнычнетеплоэнерго" ЛКП, "Червоноградтеплоэнерго" ЛКП, "Бориславтеплоэнерго" КП, "Дрогобичтеплоэнерго" КП", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Львовгаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены участков газопроводов. Эти меры направлены на обеспечение стабильного газоснабжения в течение отопительного сезона.

В 2021 году АО "Львовгаз" проводит работу над редизайном газовых сетей в м. Бориславе, оптимизацией газоснабжения в с.Ставны и с.Липовка.

Работы, которые ведутся в с.Ставном на ГРС Дрогобыч, предусматривают замену около 74% газовой сети. Кроме того, 20% существующих на территории ГРП, 10% ШРП и 18% КБРТ также нуждаются в замене, отмечают в пресс-службе. Инвестированные АО "Львовгаз" средства в реконструкцию составляют около 22,5 млн гривен.

"Так же из-за системных неплатежей со стороны производителей тепла для нужд населения газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в целом 30% доходов АО "Львовгаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные тепловикам. Поэтому уменьшение уровня расчетов со стороны тепловиков негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины".