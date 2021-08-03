"Львівгаз": теплопостачальні підприємства наростили борги на 121 млн гривень

"У 2021 році підприємства, які виробляють тепло для потреб населення, продовжили нарощувати заборгованість за розподіл газу перед АТ "Львівгаз". Якщо на початок липня 2020 року сума боргів складала 66 млн гривень, то цього року вона досягла суми 121 млн гривень. До числа найбільших боржників входять підприємства "Львівтеплоенерго" ЛМКП, "Залізничнетеплоенерго" ЛКП, "Червоноградтеплоенерго" ЛКП, "Бориславтеплоенерго" КП, "Дрогобичтеплоенерго" КП", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, незадовільний стан розрахунків теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу АТ "Львівгаз" та проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку здійснюється більша частина робіт із встановлення нового газового обладнання, заміни ділянок газопроводів. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільного газопостачання впродовж опалювального сезону.

У 2021 році АТ "Львівгаз" проводить роботу над редизайном газових мереж у м. Бориславі, оптимізацією газопостачання в с. Ставни та с. Липівка.

Роботи, які ведуться в с.Ставному на ГРС Дрогобич, передбачають заміну близько 74% газової мережі. Окрім того, 20% існуючих на території ГРП, 10% ШРП та 18% КБРТ також потребують заміни, зазначають у прес-службі. Інвестовані АТ "Львівгаз" кошти в реконструкцію становлять близько 22,5 млн гривень.

"Так само через системні неплатежі з боку виробників тепла для потреб населення газорозподільна компанія може відчувати проблеми з виплатою заробітних плат працівникам, які зараз активно задіяні в проектах редизайну та модернізації газових мереж, що належать державі", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, загалом 30% доходів АТ "Львівгаз" отримує саме за послуги розподілу газу, надані тепловикам. Тому зменшення рівня розрахунків з боку тепловиків негативно позначаються не лише на внутрішньому фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на його контрагентах. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ "Оператор ГТС України".