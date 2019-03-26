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"Львовгаз Сбыт": счета за февраль не содержат субсидии и подлежат полной оплате

Новости » Энергетика    26.03.2019 - 16:23
"Львовгаз Сбыт": счета за февраль не содержат субсидии и подлежат полной оплате
Иллюстративное фото (УНИАН)

Клиентам компании необходимо самостоятельно оплачивать весь объем потребления, используя для этого полученные средства государственной помощи

С марта субсидианты получают государственную помощь для оплаты за газ на руки "живыми деньгами". Именно поэтому в счетах за потребленный в феврале газ от ООО "Львовгаз Сбыт" удалена графа "Субсидия". Их необходимо оплачивать в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что наличие просроченной задолженности делает невозможным дальнейшее оказание государственной поддержки.

"От 1 марта изменен механизм выплаты жилищных субсидий. Клиенты "Львовгаз Сбыта", которым назначена государственная помощь для оплаты потребленного газа, получают ее деньгами в отделениях "Укрпочты" и "Ощадбанка". А пенсионеры - через Пенсионный фонд вместе с пенсией. В связи с этим, в платежках от "Львовгаз Сбыта" за потребленный в феврале газ нет информации о субсидии", - говорится в сообщении.

Поэтому клиентам компании необходимо самостоятельно оплачивать весь объем потребления, используя для этого полученные средства государственной помощи.

"Между выдачей субсидийных средств потребителям "на руки" и уплатой за потребленный газ имеет место разрыв во времени. Отдельные потребители получили средства раньше, чем счета за потребленный газ. Другие - не до конца поняли, что получают средства, за счет которых должны оплатить услуги за февраль. То есть существует риск использования денег на другие цели. Это приведет к увеличению задолженности за газ, особенно в условиях отопительного периода, когда объемы потребления голубого топлива достаточно значительные. Вдобавок ряд потребителей имеют накопленные долги за предыдущие зимние месяцы. В частности по состоянию на сейчас жители Львовщины задолжали нашей компании 2,5 млрд гривен. Больше всего должников среди потребителей Львова и Пустомытовского района", - отмечает начальник отдела расчетов ООО "Львовгаз Сбыт" Ольга Чабан.

В пресс-службе напомнили, что оплатить за потребленный газ необходимо до 10 числа месяца, если оплата осуществляется по абонентской книжке. Или в течение 5 дней с момента получения счета за газ.

"Сейчас для потребителей природного газа Львовской области доступные платежные системы: iPay.ua, Portmone, EasyPay.ua, MasterPass, Приват24. Размер комиссии при проведении платежа определяется исключительно платежной системой и не зависит от газоснабжающей компании. Быстро оплатить счета за газ можно с помощью "Личного кабинета" на сайте 104.ru, с помощью паблик аккаунта (чат-бота) 7104ua в Viber, в кассах банков, отделениях "Укрпочты" или через терминалы самообслуживания. Наличие просроченной задолженности делает невозможным дальнейшее оказание государственной поддержки. В случае неуплаты за услуги по окончанию текущего отопительного сезона, в дальнейшем субсидия назначаться не будет. Всю информацию о субсидиях можно получить в управлениях социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

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