"Львовгаз Сбыт" рассказал о работе в условиях нового рынка газа

В августе правительство отменило действие положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на поставщиков газа. Теперь государство уже не регулирует цену голубого топлива для населения.

Об этом сообщает пресс-служба "Львовгаз Сбыта".

Отмечается, что как и ранее, цена на газ для потребителей будет меняться ежемесячно. Но теперь каждый поставщик будет определять ее самостоятельно, учитывая рыночные факторы и происхождение ресурса.

"На рынке с честной конкуренцией цена у разных поставщиков не должна существенно отличаться, ведь она формируется по четким алгоритмом учитывая цены европейских хабов, - объясняет директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк. – Также есть сезонный фактор, который влияет на ценообразование. Например, в июне цена газа для населения была самой низкой за сезон, а уже с июля начала расти. Перед отопительным периодом спрос увеличивается, а потому рост цены – это закономерный процесс.

По словам пресс-службы, объявлены цены на август показали, что 90% поставщиков газа установили цену в 4,4-4,5 гривен за кубометр. Это обоснованная рыночная цена.

Также в пресс-службе подчеркнули, что какого бы поставщика не выбрал потребитель, он будет получать одинаковый со всеми газ. Газ ему будут доставлять теми же трубами "Львовгаза", что и раньше, и никаким путем "лучший" газ не сможет попасть в ваш дом. Так же как и "хуже".

"Весь газ, который получают потребители во Львовской области, достаточно высококалорийный и должен соответствовать государственному стандарту, - говорит директор компании Павел Майк. - Соответствие природного газа установленным требованиям должны обеспечить оператор ГРС - АО "Львовгаз" и оператор ГТС. Поставщик закупает у оптового продавца качественный газ, а вот инфраструктура газотранспортной системы, по которой газ доставляется в дома, иногда нуждается в совершенствовании".

Кроме того, в компании рассказали, что независимо от того, останутся потребители клиентами "Львовгаз Сбыта", выберут другого поставщика, их и в дальнейшем будет обслуживать оператор ГРС - "Львовгаз". Смена оператора ГРС в газовой реформе не запланирована.

В любом случае потребители будут оплачивать два счета: за газ (поставщику) и за доставку ("Львовгаза").

Также в пресс-службе рассказали о корректирующий коэффициент.

"Во-первых, коэффициент корректировки применяет не поставщик газа "Львовгаз Сбыт", а оператор газораспределительной сети – АО "Львовгаз". Во-вторых, процедура приведения объемов газа к стандартным условиям предусмотрена Законом Украины "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных сетей и Типовым договором на распределение газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, если потребитель решит сменить поставщика, то будет обязан произвести полный окончательный расчет с предыдущим поставщиком. Соответствующее требование прописано в "Правилах поставки природного газа". Оплату "долгового" счета необходимо произвести в течение десяти рабочих дней со дня выставления счета.

У всех бытовых потребителей Львовщины, которые до 1 августа пользовались услугами ООО "Львовгаз Сбыт", есть действующий договор с обществом о поставке природного газа.

"Для большинства клиентов наше сотрудничество началось еще с 1 июля 2015 года. Если на то время потребитель не выбрал себе другого поставщика (а он имел право это сделать еще тогда), то он автоматически стал потребителем услуг "Львовгаз Сбыта", на которого государством были возложены спецобов'язки относительно поставки природного газа бытовым потребителям (ПСО). Мы не имели права отказать ни одному жителю области в предоставлении услуг", - объясняет Павел Майк.

В январе 2016 года средствами почтовой связи потребителям Львовщины было направлено заявление-присоединение. Согласно "Правил поставки природного газа" предусмотрено, если покупатель не возвратил поставщику заявление-присоединение, фактом согласия потребителя о присоединении к условиям договора стал первый оплаченный им счет. В такой способ отношения потребитель-поставщик "Львовгаз Сбыт" были узаконены.