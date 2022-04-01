"Львовгаз Сбыт" просит рассчитываться за энергоресурсы по условиям договора

ООО "Львовгаз Сбыт" информирует клиентов-юрлиц, что закупка природного газа и электроэнергии для обеспечения потребностей предприятий проводится в полном объеме. Компания осуществляет бесперебойную поставку энергоресурсов, и несмотря на значительное увеличение закупочной цены на европейских хабах, выполняет все условия контракта по цене.

Отмечается, что в компании рассчитывают на поддержку и понимание клиентов, ведь закупка и поставка энергоресурсов напрямую зависит от своевременных расчетов за потребленные природный газ и электроэнергию.

"Просим производить оплату за природный газ и электроэнергию, соблюдая условия договора. В случае, если ваше предприятие сейчас находится в трудном положении, пожалуйста, осуществляйте оплату за энергоресурсы поэтапно, каждые два-три дня", - обращаются в компании ООО "Львовгаз Сбыт" в своих бизнес-клиентов.

Кроме того, во время военного положения ООО "Львовгаз Сбыт" рекомендует клиентам пользоваться сервисом электронного документооборота "M.E.Doc".

"Это программное обеспечение полностью соответствует требованиям законодательства к формированию документации. К тому же эти документы имеют такую же юридическую силу, как и те, что составлены в бумажном виде. Важно помнить, что электронные документы должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью (КЭП) и КЭП печатью (если юридическое лицо использует печать)", - говорится в сообщении.