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"Львівгаз Збут" просить розраховуватись за енергоресурси за умовами договору

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Львів, П'ятниця 01 квітня 2022 12:02
"Львівгаз Збут" просить розраховуватись за енергоресурси за умовами договору Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

ТОВ "Львівгаз Збут" інформує клієнтів-юросіб, що закупівля природного газу та електроенергії для забезпечення потреб підприємств проводиться у повному обсязі. Компанія здійснює безперебійне постачання енергоресурсів, і незважаючи на значне збільшення закупівельної ціни на європейських хабах, виконує всі умови контракту щодо ціни.

Про це повідомляє прес-служба "Львівгаз Збуту".

Зазначається, що у компанії розраховують на підтримку та розуміння клієнтів, адже закупівля та постачання енергоресурсів напряму залежить від вчасних розрахунків за спожиті природний газ та електроенергію.

"Просимо проводити оплату за природний газ та електроенергію, дотримуючись умов договору. У разі, якщо ваше підприємство зараз знаходиться у скрутному становищі, будь ласка, здійснюйте оплату за енергоресурси поетапно, кожні два-три дні", - звертаються у компанії ТОВ "Львівгаз Збут" до своїх бізнес-клієнтів.

Крім того, під час воєнного стану ТОВ "Львівгаз Збут" рекомендує клієнтам користуватись сервісом електронного документообігу "M.E.Doc".

"Це програмне забезпечення повністю відповідає вимогам законодавства до формування документації. До того ж ці документи мають таку ж юридичну силу, як і ті, що складені у паперовому вигляді. Важливо пам’ятати, що електронні документи повинні бути підписані кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та КЕП печаткою (якщо юридична особа використовує печатку)", - йдеться у повідомленні.

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